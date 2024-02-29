قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة تشهده البلاد اليوم الخميس، ليسود طقس مائل للحرارة مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار على شمال وجنوب الصعيد، وسيناء، أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وقالت إن هناك أمطارا خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، فضلا عن نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تزيد من الشعور ببرودة الطقس، ومحملة بالرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وقالت إن هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.

كما حذرت الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج بين 2 إلي 2,5 متر.

والأمواج معتدلة على البحر الأحمر وارتفاع الأمواج بين 1,5 متر إلي 2 متر، وذلك بسبب رياح شمالية شرقية..

درجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 27، الصغرى 18

العاصمة الإدارية العظمى 27، الصغرى 18

الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 16

العلمين الجديدة العظمى 24، والصغرى 15

مطروح العظمى 22، الصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 26 ، الصغرى 17

الغردقة العظمى 26، الصغرى 16

أسيوط العظمى 29، الصغرى 13

سوهاج العظمى 29، الصغرى 14

قنا العظمى 30 الصغرى 15

الأقصر العظمى 31 الصغرى 15

أسوان العظمى 30 الصغرى 16