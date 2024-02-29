وزيرة الداخلية الألمانية تبرر استقالتها من رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي

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بررت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، استقالتها من رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية هيسه، بقولها: "حان وقت التغيير".

وأوضحت فيزر: "لقد حققت الكثير معكم على مدار الأربع سنوات الماضية، والآن حان وقت التجديد"، ووجهت الشكر للأعضاء على "تماسكهم القوي بعد انتخابات الولايات التي أجريت في أكتوبر الماضي".

وكتبت في خطابها الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه: "هذا يجب أن يبدأ أيضا بفرق إدارة وأفكار إخبارية جديدين".

وقررت فيزر تسليم رئاسة الولاية في المؤتمر الحزبي المقبل في التاسع من مارس في فرانكفورت.

وأعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأسبوع الجاري أن زورين بارتول سيترشح لتولي المنصب.

وكانت فيزر عضوا بالحزب بينما كانت في الثامنة عشر من العمر، وانتخبت أول مرة في برلمان ولاية هيسه في 2003.