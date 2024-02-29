منظمة الصحة العالمية تطالب بإنهاء العنف والمعاناة في غزة

طالب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بإنهاء العنف والمعاناة المروعين.

جاء ذلك تزامنا مع تجاوز عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 30 ألف فلسطيني، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

وشدد المسؤول الأممي في منشور على حساب غيبريسوس عبر منصة "إكس"، على ضرورة إنهاء العنف والمعاناة المروعين بقطاع غزة عبر وقف إطلاق النار.

وأضاف أن عدد شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوز 30 ألفاً، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، فيما أصيب أكثر من 70 ألف فلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد ضحايا شهداء العدوان على غزة لأكثر من 30 ألفًا.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.