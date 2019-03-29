محمد سامي عن زوجته مي عمر: قعدنا أصحاب 3 سنين قبل الخطوبة

كشف المخرج محمد سامي، عن كواليس تعرفه على زوجته الفنانة مي عمر، قائلًا: «أنا اللي حبيتها الأول، وعندنا قصة حب كبيرة».

وأضاف خلال لقائها مع برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء أمس الخميس، أنه تعرف عليها في البداية أثناء تواجدهما في الجامعة الأمريكية، معقبًا: «وبعدين أنا مشيت رحت جامعة تانية، بس فضلنا أصحاب جدًا».

وعقب أن الصداقة بينهما استمرت لنحو 3 سنوات، مضيفًا: «وبعدين حبيتها، وقررت إني أخطبها، ولكن هي كانت لسه محبتنيش، وقلتلها، لكن هي كان عندها مشكلة الخوف من الارتباط، وبعدين أخدت منها رقم باباها عشان أتقدم لها».