رئيس وزراء أستراليا: أحد المشتبه بتورطهم في إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا أسترالي

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ذكر رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون، أن احد المشتبه بتورطهم في إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا هو مواطن مولود في استراليا، ومحتجز الآن لدى الشرطة.

وقال موريسون للصحفيين في سيدني "اؤكد أن الشخص محتجز الأن ، وتم ابلاغي بأنه مواطن مولود في استراليا".

وأضاف "تعمل هيئاتنا عن كثب مع السلطات النيوزيلندية وبصدد اتخاذ اجراءات أخرى لدعم نيوزيلندا إذا طلبت ذلك".

وصرحت جاسيندا أردرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا اليوم الجمعة، بأن أربعين شخصا قد لقوا حتفهم ،فيما اصيب عشرون آخرون جراء إطلاق النار على المسجدين.

كانت الشرطة النيوزيلندية قد اعتقلت أربعة أشخاص بعد إطلاق نار على المسجدين اليوم الجمعة، حسبما قال مفوض الشرطة مايك بوش.

وأضاف: "كان هناك عدد من العبوات الناسفة تم ربطها بالسيارات وقام الجيش بابطال مفعولها".

وقال إنه لا يستطيع التعليق "بشكل قاطع" عن دوافع المهاجمين.

وتابع: "دعونا لا نفترض أن الخطر ولى".