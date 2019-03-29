وزير العدل الأمريكي: تقرير مولر بشأن الانتخابات سينشر بحلول منتصف أبريل

أعلن وزير العدل الأمريكي بيل بار الجمعة أن تقرير المدعي الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسي محتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية، سينشر بحلول منتصف أبريل المقبل.

وقال بار، في رسالة إلى الكونجرس أوردتها قناة الحرة الأمريكية اليوم، "اعتقد أنه سيكون في إمكاننا نشر التقرير بحلول منتصف ابريل، إن لم يكن في موعد أقرب"، مشيرا إلى أنه لا ينوي إرسال التقرير كاملا إلى البيت الأبيض أولا.

وبحسب ملخص من أربع صفحات لهذا التقرير نشره بار الأحد الماضي فإن تحقيق مولر لم يجد أي أدلة تثبت حصول أي تنسيق بين فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموسكو للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في 2016.

وأوضح وزير العدل أن تقرير مولر يقع في قرابة 400 صفحة، وأنه ما زال يعمل على تحديد وإزالة بعض المقاطع الحساسة التي من شأن نشرها تعريض بعض المصادر للخطر أو لأنها تحتوي على معلومات تتصل بتحقيقات أخرى ما زالت جارية.

وكان الديمقراطيون طالبوا وزير العدل بنشر التقرير كاملا، مؤكدين ضرورة الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن مسألة احتمال أن يكون ترامب قد عرقل سير العدالة.