والدة الطفل المعتدى عليه من مدير مدرسة دولية تطالب وزير التعليم بنقل نجلها

روت مها محمد، والدة الطفل علي إيهاب المعتدي عليه من مدير مدرسة منارة السالم الدولية، تفاصيل الواقعة، قائلة إن مدير المدرسة تعدى على طلفها بالضرب الثلاثاء الماضي.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الجمعة في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أنه عقب عودة نجلها من المدرسة وجدت علامات ضرب على جسد نجلها الذي أخبرها بأنه تعرض للضرب بـ«الخرزانة» من المدير.

وتابعت: «الولد لما نزل مكتب المدير كان أولاد تانيين كان بيضربهم بالخرزانة على أيدهم ولما الدور جه عليه طلب من المدير انه ميضربهوش على ايده عشان كان عامل عملية في ذراعه الأيسر من قبل، راح ضاربه على جسمه وهو بيقوله عشان تبقى تعمل عملية هنا كمان».

وأوضحت انها تفاجأت بالشكل الذي وجدته عليه جسد طفلها بعدما أخبرها روايته مع المدير، معقبة: «مكنتش متوقعة أنه يبقى بالمنظر ده عشان كده اتصلت بجوزي فورا وقلت له كل اللي حصل».

وأشارت إلى تواصل زوجها هاتفيًا مع مدير المدرسة بشأن هذه الواقعة لكن تعقيبه جاء صادمًا: موضحة: «جوزي بيقوله إيه اللي عملته في الولد ده! قاله أنت المفروض تشكرني أني بربيلك ابنك».

وذكرت أن هناك طفل آخر معتدى عليه لكن والدته رفضت الشكوى، مؤكدة: «واقعة نجلي ليست الأولى، وهناك وقائع أخرى كثيرة اعترف بها أولياء الأمور بعدما تداولت القضية على السوشيال ميديا».

وأشارت إلى تهديد صاحب المدرسة المعلمين والأطفال الشهود على الواقعة بعدم الاعتراف بها محاولًا تحويلها إلى مجرد سقوط على درجات السلم، مطالبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني معاقبة المعتدي على نجلها ونقله من المدرسة إلى أخرى.