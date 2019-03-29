شركة سيمنس تنضم لفولكس فاجن وأمازون في خدمات الحوسبة السحابية لزيادة الإنتاج

أعلنت شركتا سيمنس وفولكس فاجن من مقرهما بالجنوب الألماني اليوم الجمعة، أنهما قررتا الانضمام معا إلى جانب شركة أمازون في شراكة لخدمات "الحوسبة السحابية"، والتي تسمح بتخزين كميات كبيرة من البيانات داخل خوادم في الخارج على شبكة الإنترنت، وذلك بهدف زيادة الإنتاجية في مصانع تجميع السيارات الألمانية.

وبمقتضى هذه الشراكة تساعد التكنولوجيا التي تمتلكها سيمنس شركة فولكس فاجن في ربط شبكات الآلات والنظم في 122 مصنعا لتجميع السيارات في مختلف أنحاء العالم، بهدف تحسين الكفاءة ومراقبة جودة الإنتاج.

وكانت فولكس فاجن وشركة أمازون الأمريكية قد أعلنتا أمس الأول الأربعاء أنهما سينضمان في شراكة لتأسيس " حوسبة سحابية صناعية لفولكس فاجن".

واتفقت الشركتان على العمل على تطوير الخدمات السحابية على مدى عدة أعوام، ويتمثل الهدف على المدى الطويل في إدماج هذه الخدمات داخل سلسلة الإمدادات العالمية لفلوكس فاجن، التي تمتلك أكثر من 30 ألف موقع وأكثر من 1500 مورد على مستوى العالم.

كما أعلنت شركة فلوكس فاجن عن خطط لزيادة الإنتاجية في مصانع التجميع التابعة لها، باستثناء المصانع الموجودة في الصين، بنسبة 30% بحلول عام 2025.

كما تعمل فولكس واجن مع شركة جوجل بشكل منفصل لربط سياراتها السائرة على الطرق بشبكة الإنترنت.

وتسمح خدمات "الحوسبة السحابية" بتخزين البيانات داخل خوادم الموردين الخارجيين وليس المحليين.