رئيس الأركان السوداني يتفقد استعدادات القوات المسلحة لمواجهة انتشار كورونا

تفقد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، مستشفي بحري العسكري، في الخرطوم، في إطار جهود القوات المسلحة لمجابهة جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد،حيث وقف على التحضيرات المستمرة لهذا الغرض، موجها باستكمال كافة النواقص ليكون المستشفى جاهزا للعمل وفقاً لماهو مطلوب تحسبا لأي طارئ.

ورافق رئيس هيئة الأركان السوداني خلال الزيارة التي قام بها، اليوم الأحد، نائبه الفريق الركن منور عثمان نقد، ومدير الادارة العامة للخدمات الطبية الفريق طبيب عبدالله محمد الحسن العطا.

وأكد اللواء الدكتور عبد الله محمد السماني مدير إدارة الصحة العامة رئيس لجنة التحسب ودرء وباء كورونا بالإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة السودانية، ضرورة التحسب وإجراء الإحتياطات اللازمة للحد من انتشار الجائحة.

وأشار السماني، إلى عدة ترتيبات إتخذتها الإدارة العامة للخدمات الطبية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة على مستوى الدولة في تجهيز مراكز للعزل والحجر الصحي وتلقي العلاج، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في هذا الصدد.