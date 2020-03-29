40% من مصابي كورونا في موسكو تحت سن الـ40 يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي

أعلنت غرفة العمليات المختصة بمواجهة تفشي فيروس "كورونا" في روسيا، أن حوالي 40 % من المرضى المصابين بفيروس "كورونا" في موسكو الذين يتم معالجتهم بأجهزة التنفس الصناعية للرئتين تقل أعمارهم عن 40 عاما.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - نقلا عن بيان غرفة العمليات: "نذكركم بأنه يتعين على جميع سكان موسكو البقاء في منازلهم بغض النظر عن أعمارهم، الإحصائيات تشير إلى أن المرض يتميز بطابع شديد ليس لدى كبار السن فحسب، ونصف المرضى ممن يعانون من إصابة شديدة في الرئة أشخاص تقل أعمارهم عن 60 عاما، ونسبتهم من المرضى ممن حالتهم حرجة تبلغ 45%".

وأشارت غرفة العمليات إلى أن نسبة المرضى الذين يقل أعمارهم عن 60 عاما تبلغ 64 %، أي ثلثي المصابين، وهذه الأرقام تتماثل مع الأرقام في دول أخرى.

وبلغ عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19" في روسيا 1534، منهم "1014 في موسكو.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السكان للمكوث في منازلهم وأعلن الأسبوع المقبل عطلة مدفوعة الأجر.

وأكد عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الأحد، أنه تم إغلاق حوالي 15 ألف مطعم و40 ألف محل تجاري في موسكو خلال أسبوع العطلة الذي تم إعلانه للحد من تفشي فيروس "كورونا".