مصر والسودان توقعان عقد رفع كفاءة شبكة الربط الكهربائي مع الخرطوم

مصر تتحمل التكلفة المقدرة بـ 450 مليون جنيه مصري



وقع الجانبان السوداني والمصري، اليوم، بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وسفير السودان لدى القاهرة محمد إلياس، على عقد توريد وتركيب أجهزة معوضات القدرة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سمينز، لرفع كفاءة شبكة الربط الكهربائي وزيادة الطاقة الكهربائية المُصدرة للسودان لتصل إلى 300 ميجا/وات.

وحسب بيانً رسمي صادر عن سفارة جمهورية السودان بالقاهرة، من المقرر أن يتحمل الجانب المصري التكلفة البالغة 450 مليون جنيه مصري، ويقوم السودان بالأعمال المدنية اللازمة.

ويُعد المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية المتفق عليها للربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم ومن المتوقع أن ترتفع طاقته لتصل إلى 1000 ك/وات.