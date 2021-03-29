 رئيس الزمالك: سنتخذ الخطوات القانونية لحفظ حق النادي بعد أزمة قمة السلة - بوابة الشروق
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رئيس الزمالك: سنتخذ الخطوات القانونية لحفظ حق النادي بعد أزمة قمة السلة

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 11:37 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 11:45 م

أعلن اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه يطالب اتحاد كرة السلة القيام بدوره واتخاذ القرار الذييضمن حقوق نادي الزمالك عقب أحداث مباراة السلة أمام الأهلي مساء اليوم بصالة نادي الزمالك والتي انتهت بقرار مراقب المباراة بإلغاء اللقاء.

وأضاف رئيس اللجنة أنه كان موجودا بالصالة المغطاة بالنادي مساء اليوم وشاهد كل الأحداث حيث شدد من البداية على تنفيذ كل الضوابطالمنظمة للمباراة والتزم النادي وكل مسئوليه على تنفيذ مطالب طاقم التحكيم والمراقب بإخراج الأعداد الزائدة من الجماهير بالمدرجات والتيتفهمت الأمر لصالح ناديها وخرجت على الفور وهو الموقف الذي يشكرها عليه.

وشدد رئيس الزمالك على أن تواجد عدد من نجوم كرة القدم داخل الصالة لمؤازرة فريقهم لم يكن يستدعي اختلاق هذه الأزمة خاصة أن عدد ضيوفالنادي الأهلي الذين حضروا لصالة الزمالك كان أكبر من المؤازرين لفريق الزمالك وهو الأمر الذي جعل مسئولي نادي الزمالك يستغربون من موقفالنادي الأهلي ومن ثم موقف ممثلي اتحاد اللعبة في المباراة.

وطالب عماد عبد العزيز مسئولي اتحاد السلة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إثارة التعصب بين الجماهير من خلال حفظ حقوق نادي الزمالكفي هذه المباراة.. مؤكدا أن اللجنة ستتخذ كل الخطوات القانونية التي تحفظ للزمالك حقوقه خاصة أن النادي التزم بكل الضوابط التي نظمهااتحاد اللعبة من أجل إقامة المباراة في موعدها.


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