ضبط حلاق بتهمة طعن شخص عاكس خطيبته في الدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، حلاق، بتهمة طعن شخص، عاكس خطيبته في بلقاس.



تلقى رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية ببلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي، بوصول (مسعد.ش.م)، عامل، مقيم قرية المعصرة دائرة مركز بلقاس مصابا بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.



وبانتقال الضباط والفحص وسؤاله اتهم المدعو (عبدالعزيز. س)، حلاق، ومقيم بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.



وأمكن ضبط المتهم، وتبين إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس وأخر باليد اليمني.



وبمواجهته، تبادل الاتهام مع المصاب بالتعدي عليه بعصا خشبية وإحداث إصابته المشار إليها وذلك لقيام المصاب بمعاكسة خطيبته تليفونيا وبإرشاده تم ضبط الأداة المستخدمة.