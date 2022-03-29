حبس تشكيل عصابي سرق مشغولات ذهبية وأجهزة كهربائية في الشروق

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قررت نيابة الشروق وبدر حبس عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة ذهب وأجهزة كهربائية من داخل شقة في الشروق، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ترجع الواقعة لورود بلاغ إلى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية، وبعض الأجهزة الكهربائية، و3 هواتف محمولة، وعملات معدنية، و7 ساعات ماركات مختلفة من داخل الشقة سكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية ومقيمان بذات العقار محل البلاغ.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهما "سيء النية" 3 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية- وتم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مال، وكمية من المسروقات المستولى عليها، وأقروا بالتصرف فى باقى المسروقات، وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات بيع تلك المسروقات.

وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.