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افتتحت أذربيجان أول سفارة لها في إسرائيل، اليوم الأربعاء، بالرغم من أن العلاقات بين البلدين قائمة بشكل رسمي منذ عام 1991.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية، اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف في مكتبه بمدينة القدس.

ورحب كوهين بفتح مكتب السفارة، والتي قال إنها «ترمز إلى فترة جديدة بالعلاقات بين البلدين».

وناقش الوزيران توثيق العلاقات بين الدول في المجال الاقتصادي، والطاقة، والتربية والتعليم، والتعاون الأكاديمي، والثقافة، والرياضة، وغيرها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن افتتاح سفارة أذربيجانية في إسرائيل دليل إضافي على متانة العلاقة بين البلدين.

وأضاف خلال مراسم افتتاح السفارة التي جرت اليوم الأربعاء، إن «أذربيجان دولة مسلمة وموقعها الاستراتيجي يجعل العلاقة بيننا ذات أهمية كبيرة وإمكانيات كبيرة».

وأكمل: «تحدثت مع وزير الخارجية جيهون بيرموف، حول تشكيل جبهة موحدة ضد إيران، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والابتكار».

وتابع: «سأذهب قريبا في زيارة سياسية إلى باكو مع وفد اقتصادي كبير، ما سيزيد من عمق العلاقات التجارية بين إسرائيل وأذربيجان».