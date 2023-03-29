الملك تشارلز يصل إلى ألمانيا في أولى جولاته الخارجية



وصل تشارلز الثالث ملك بريطانيا، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الألمانية برلين في أول زيارة خارجية له، وذلك في إطار جهود لطي صفحة سنوات من العلاقات المضطربة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من التكتل.

وحلت طائرة ملك بريطانيا وعقيلته كاميلا في مطار بالعاصمة الألمانية برلين، وفقا لبث مباشر لوكالة رويترز.

وكان من المقرر أن يتوجه تشارلز، الذي تولى العرش خلفا لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث في سبتمبر، إلى فرنسا أولا، لكنه ألغى هذه المحطة في الجولة، بسبب الاحتجاجات على قانون التقاعد الجديد الذي يدفع به الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال قصر بكنجهام إن زيارة تشارلز لألمانيا ستستمر 3 أيام، وستشمل العاصمة برلين وولاية براندنبورغ بشرق البلاد ومدينة هامبورج الساحلية الشمالية، وسيتطرق إلى قضايا تواجه البلدين، مثل الاستدامة والأزمة الأوكرانية، كما سيحيي ذكرى أحداث تاريخية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن اختيار تشارلز لفرنسا وألمانيا لأول زيارة دولة يقوم بها حتى قبل تتويجه المقرر في مايو، يمثل "إيماءة أوروبية" مهمة.

وأضاف في كلمة عبر الفيديو قبل بدء الزيارة: "له ولجميع البريطانيين بطبيعة الحال أود أن أقول إننا في ألمانيا وأوروبا نأمل في علاقات وثيقة وودية مع المملكة المتحدة، حتى بعد الانفصال".