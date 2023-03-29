نتنياهو: إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها دون ضغوط من الخارج

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رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما اعتبرها ضغوطا من الخارج تتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل منذ أسابيع على خلفية مشروعه للتعديلات القضائية.

وقال نتنياهو: "إسرائيل دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بإرادة شعبها ولا تقوم على ضغوط من الخارج بما في ذلك من أفضل الأصدقاء".

وأضاف أنه يسعى إلى استعادة "التوازن المناسب بين الأفرع الثلاثة للحكومة" من خلال الإجماع ، وأن إسرائيل لن تتخذ قرارات بناء على ضغوط خارجية.

وجاءت تصريحات نتنياهو مساء الثلاثاء عقب تصريحات للرئيس الأمريكي جو بايدن حذر فيها من خطوة التعديلات القضائية التي تسعى لتنفيذها حكومة نتنياهو.

ورأى بايدن أن إسرائيل "لا يمكنها الاستمرار في هذا الطريق".

وأضاف في تصريحات لصحفيين: "مثل العديد من المؤيدين الأقوياء لإسرائيل، أنا قلق للغاية".

وتابع: "لا يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق. وقد أوضحت ذلك نوعا ما".

وقال بايدن: "نأمل أن يتصرف رئيس الوزراء (نتنياهو) بطريقة تمكنه من محاولة التوصل إلى حل وسط حقيقي ، لكن يبقى أن نرى".