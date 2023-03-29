اليمن يدين اقتحام المستوطنين الإسرائيلين لباحات المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية اليمنية، عن إدانتها الشديدة لاقتحام المستوطنين الإسرائيلين، لباحات المسجد الأقصى المبارك.



ودعت الوزارة -في بيان، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم الأربعاء- المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته في منع هذه الاستفزازات المتكررة لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، محذرة من تداعيات هذه الانتهاكات لحرمة الأماكن المقدسة وحرمة هذا الشهر المقدس لدى المسلمين.



وجددت الوزارة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقاً لمبادرة السلام العربية ومقررات الشرعية الدولية.