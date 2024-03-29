جالانت يهدد بتوسيع وتيرة الهجمات العسكرية في لبنان

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، بتوسيع وتيرة الهجمات العسكرية في لبنان.



جاء ذلك في تصريح لغالانت، أثناء تقييمه للوضع في المنطقة الشمالية قرب الحدود مع جنوب لبنان، نقلته إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية).



وقال وزير الدفاع: "سنوسع الحملة ونزيد معدل الهجمات في لبنان وسنصل إلى بيروت وأماكن أبعد"، وفقا لوكالة الأناضول.



وأضاف: "جئت إلى منطقة القيادة الشمالية اليوم (الجمعة) لأفحص عن كثب هجوما مضادا ناجحا آخر مثل ذلك الذي حدث هذا الصباح ضد قائد في حزب الله".



وفي وقت سابق الجمعة، ادعى الجيش الإسرائيلي، أنه اغتال نائب قائد "وحدة الصواريخ والقذائف" التابعة لـ"حزب الله".



وقال في بيان: "قامت طائرة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم (الجمعة) في منطقة البازورية بلبنان، باستهداف وتصفية علي عبد الحسن نعيم، نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله".



وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية (رسمية) عن سقوط شهيد "في غارة للطيران المسير المعادي (الإسرائيلي) استهدفت سيارة على طريق بلدة البازورية، في قضاء صور (جنوب)".



وذكرت أن "النيران التهمت السيارة المستهدفة، حيث استخرجت طواقم الدفاع المدني الشهيد من السيارة، في حين ما يزال التحقق جاريا من وجود شهيد ثانٍ".