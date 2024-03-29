نتنياهو يعلن توجه رئيسي الموساد والشاباك إلى الدوحة والقاهرة

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لفريق التفاوض الإسرائيلي، برئاسة رئيس جهاز (الموساد) الإسرائيلي ديفيد بارنياع، بالتوجه إلى قطر لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة مبادلة الرهائن .



كما وجه نتنياهو رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، بالسفر إلى القاهرة لإجراء محادثات، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت إحرانوت "الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.



تأتي زيارة رئيسي (الموساد) و(الشاباك) إلى القاهرة والدوحة، في إطار مواصلة إسرائيل للتفاوض بشأن صفقة تبادل الرهائن والأسرى.



كان بار، قد قام بزيارة للقاهرة خلال الأسبوع الجاري، التقى خلالها برئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل.



ويأتي قرار نتنياهو في أعقاب انتقادات من مجلس الحرب الإسرائيلي بأن إسرائيل لم تطرح مقترحها الخاص بعد، وأنها ليست على استعداد لإظهار المرونة خلال المفاوضات.



يشأر إلى أن وساطة مصر وقطر، مع دعم أمريكي، في مفاوضات مبادلة رهائن لدى حماس تم نقلهم إلى قطاع غزة عقب هجومها على بلدات إسرائيلية في أكتوبر الماضي، بسجناء فلسطينيين في إسرائيل، لم تسفر عن أي تقدم.



وتطالب حماس باطلاق سراح سجناء فلسطينيين والسماح بعودة النازحين من شمال قطاع غزة إلى منازلهم وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.



من جانبها، وصفت إسرائيل هذه المطالب بأنها غير واقعية.



يشار إلى أنه خلال وقف إطلاق النار في نهاية نوفمبر الماضي، تم إطلاق سراح 105 محتجزين. ووفقا للحكومة الإسرائيلية، لا يزال حوالي 100 محتجز على قيد الحياة.