 مسئولة أممية تبحث مع مسئولين إسرائيليين توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة - بوابة الشروق
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مسئولة أممية تبحث مع مسئولين إسرائيليين توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة

نيويورك - بترا
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 11:04 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 11:04 ص
أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، الحاجة الملحة، والأهمية القصوى لفتح المزيد من المعابر البرية من إسرائيل إلى غزة في ضوء الوضع الإنساني المتردي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دواريك، إن كاخ بحثت خلال اجتماعاتها مع مسئولين إسرائيليين تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 حول توسيع وصول المساعدات إلى غزة، خاصة في الشمال، كما أبرزه التقييم الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

ويدعو القرار 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023، إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية، بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.

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