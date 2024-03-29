الفنان مجدي بدر: توقعت ردود الفعل على مسلسل جودر منذ طرح البرومو

تحدث الفنان المصري مجدي بدر، عن مشاركته في مسلسل "جودر"، الذي يعرض في دراما رمضان 2024.

وقال خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، عُرضت مساء الخميس، إنه توقع ردود الفعل الواسعة على المسلسل منذ طرح البرومو، مؤكدًا أنه يتوقع زيادة التفاعل مع المسلسل في أثناء العرض.

وأضاف: "جرى بذل جهود كبيرة لإنتاج المسلسل، فالميزانية ضخمة جدا، وشركة الإنتاج لم تقصر وجرى توفير كل شيء، وهناك اهتمام كبير جدا بكل تفاصيل المسلسل".

وتابع الفنان: "أنا متفائل ومتوقع أن يظهر هذا المجهود الكبير على الشاشات وسيكون رد فعل الجمهور رائع جدا، والمشاركة في مسلسل جودر ستضيف لمسيرتي الفنية، وتشرفت بالمشاركة في المسلسل، فهو عمل ضخم وناجح، استمتعت به كثيرا، واستمعت بالشخصية التي قدمتها، لأن تفاصيلها جديدة بالنسبة إليّ، هي شخصية لئيمة وخبيثة، وفي السياق الدرامي لن تكون مكروهة وسينجذب الناس لها".

