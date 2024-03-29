أمريكا وتركيا تجريان محادثات أمنية في محاولة لإصلاح العلاقات المتوترة

ناقش مسؤولون أمريكيون وأتراك تحسين العلاقات الأمنية وفي مجال الطاقة في أنقرة، حيث تسعى الدولتان الحليفتان في حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة إلى إعادة بناء علاقة تم اختبارها نتيجة الحربين في أوكرانيا وسوريا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن منشور لوزارة الخارجية التركية على تطبيق إكس القول "لقد تمت مناقشة المسائل المتعلقة بالطاقة وأمن الطاقة وإمكانيات التعاون ضمن الإطار الاستراتيجي بين تركيا والولايات المتحدة”.

وقالت وكالة بلومبرج إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الدفاع يشار جولر التقيا بالوفد الأمريكي الزائر الذي ضم رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب مايك روجرز وعضو اللجنة آدم سميث والسفير جيف فليك.

وأشارت وكالة بلومبرج إلي أن هذه أحدث علامة على تحسن العلاقات بين البلدين، خاصة منذ أن وافقت تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في يناير بعد أشهر من التأخير.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي جو بايدن في واشنطن في مايو، وتجري الولايات المتحدة أيضا محادثات لزيادة مشتريات المتفجرات التركية لدعم أوكرانيا ضد روسيا.