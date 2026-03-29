رصد إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران نحو تل أبيب والقدس المحتلة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه رصد إطلاق رشقة صاروخية جديدة من إيران، مشيرًا إلى أن الأنظمة الدفاعية تعمل على اعتراض التهديد.

وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إلى إطلاق إنذار مبكر للمرة الثالثة بالقدس وأسدود ووسط إسرائيل بعد رصد صواريخ من إيران.

وفي وقت لاحق، لفتت قيادة الجبهة الداخلية إلى اتساع دوي صفارات الإنذار في مناطق وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى والقدس وأسدود.

فيما أفاد مراسل قناة «الجزيرة» بسماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل، وذلك حسبما أوردته القناة في خبر عاجل لها.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق، رصد أكثر من موجة من الصواريخ التي أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار في مناطق النقب وإيلات.

وأفادت وسائل إعلام عبرية لاحقًا، بأنه تم اعتراض صاروخ أطلق من إيران باتجاه جنوب إسرائيل وسقط آخر في منطقة مفتوحة.

وكشفت وسائل إعلام عبرية بأن صافرات الإنذار دوت في 15 موقعا جنوب إسرائيل، من بينها بئر السبع وديمونة والنقب والبحر الميت.

وفي وقت سابق، ذكرت خدمات الإسعاف الإسرائيلية أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة جراء هجوم صاروخي إيراني استهدف منطقة بيت شيمش وسط إسرائيل.