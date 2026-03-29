تقيم دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، احتفالية فنية ومعرضًا تشكيليًا، وذلك في السادسة والنصف مساء الثلاثاء 31 مارس على المسرح الصغير، وذلك بمناسبة يوم الشهيد.

ويحيي الاحتفالية كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، تحت تدريب وقيادة مديره الفني الدكتور محمد عبد الستار، وتتضمن باقة من الغنائيات الحماسية التي شكلت الوجدان الوطني للشعب وعكست قيم الولاء والانتماء.

كما يصاحب الاحتفالية معرض للفنون التشكيلية يقام بقاعة صلاح طاهر، ويضم مجموعة من إبداعات ومنتجات المحاربين القدماء، في مبادرة تهدف إلى إبراز طاقاتهم الإبداعية.

وتأتي الاحتفالية في إطار الحرص على الاحتفاء بأسر الشهداء وتكريم مصابي العمليات الحربية والإرهابية، في لمسة وفاء للأبطال الذين قدموا الكثير من التضحيات من أجل أمن الوطن واستقراره، وتجسيدًا لمعاني الوفاء والعرفان بالجميل التي تزرعها الدولة في نفوس أبنائها.