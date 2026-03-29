مارتن سكرتل: صلاح أحد أعظم لاعبي ليفربول

وجّه مارتن سكرتل، مدافع ليفربول السابق، رسالة تقدير للنجم المصري محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن صفوف النادي، مؤكدًا أنه يُعد أحد أعظم اللاعبين في تاريخ "الريدز".

وجاءت تصريحات سكرتل التي نقلها موقع «tribuna» خلال عودته إلى ملعب أنفيلد للمشاركة في مباراة الأساطير ضد بوروسيا دورتموند، حيث أشاد بالتأثير الكبير الذي تركه صلاح على النادي والإرث الذي سيخلّفه وراءه.

وقال سكرتل: "إنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول. بالطبع قرر الرحيل وعلينا تقبل ذلك، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل، لكن بالطبع سنفتقده".

وأضاف المدافع السلوفاكي، الذي غادر ليفربول قبل انضمام صلاح: "هذه هي كرة القدم، اللاعبين يغادرون ويأتي آخرون، وبالتأكيد مو يترك إرثًا وراءه، وأنا سعيد أنه ارتدى قميصنا".