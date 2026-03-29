قائد القوات البحرية الإيرانية: شرق مضيق هرمز وبحر عمان يخضعان لسيطرتنا الكاملة

قال قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، إن شرق مضيق هرمز وبحر عمان يخضعان لسيطرة إيران الكاملة.

وأضاف إيراني، اليوم الأحد، أن شرق مضيق هرمز وبحر عمان، الذي يعتبر المدخل إلى مضيق هرمز والخليج، يخضع لسيطرة إيران الكاملة، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، نقلا عن وكالة "إرنا" الإيرانية.

وأكد إيراني، أننا "نتظر لحظة الانتقام من العدو المعتدي".

وأضاف إيراني، أن "جميع مواقع وتحركات مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" البحرية وطلباتها من دول المنطقة لتأمين احتياجاتها الداعمة تخضع لرصدنا الدقيق واللحظي".

وتابع إيراني، أنه "إذا وجدت هذه المجموعة البحرية (أبراهام لينكولن) في مرمى صواريخنا، فسننتقم منها عبر كامل سواحل مكران بإطلاق مختلف أنواع الصواريخ من الشاطئ إلى البحر".