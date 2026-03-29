استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال خان يونس

استشهد ستة فلسطينيين بينهم فتاة، وأصيب أربعة آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتشن آليات الاحتلال - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - قصفا مدفعيا مكثفا، وتطلق النار باتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة، مع تواصل استهداف المناطق المفتوحة والأطراف السكنية ومراكز الإيواء، كما كثفت زوارق الاحتلال الحربية إطلاق النار في عرض بحر خان يونس؛ ما أثار حالة من القلق في صفوف الصيادين والنازحين، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات.

كما أطلقت طائرات الاحتلال نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع.

وباستشهاد المواطنين الستة، يرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 698 شهيدا، فيما تجاوز عدد الإصابات 18,100 إصابة، إضافة إلى انتشال 756 جثمانا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنا من مدينة طولكرم، إلى جانب عدد من العمال من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد حسن متروك (54 عاما)، بعد مداهمة منزله في شارع نابلس شرق المدينة.

وفي سياق متصل، دفعت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل، بتعزيزات عسكرية إلى محيط دوار الشهيد ثابت ثابت وسط طولكرم، وفرضت طوقا على المنطقة، قبل أن تقوم بمداهمة مبنى السرايا العثماني في المكان، وتعتقل عددا من عمال غزة.

كما نشرت فرق المشاة في محيط ميدان جمال عبد الناصر، وأوقفت المركبات، وأخضعت ركابها للاستجواب، وسط إطلاق للرصاص الحي بين الفينة والأخرى.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية ذنابة وبلدة عنبتا شرق طولكرم، وبلدة زيتا شمالا، وداهمت عددا من المنازل، وخربت محتوياتها.

يأتي ذلك تزامنا مع استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها "طولكرم ونور شمس"، لليوم الـ 427 على التوالي، وسط حصار مشدد على المخيمين، ومنع سكانهما من الوصول لمنازلهم.