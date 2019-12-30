نشر 5000 من الشرطة في برلين لتأمين مظاهرات عيد العمال

تعتزم شرطة العاصمة الألمانية برلين، نشر أكثر من 5000 من عناصرها بسبب كثرة مظاهرات عيد العمال في الأول من مايو المقبل.

وفي تصريحات لـ(د.ب.أ)، قال المتحدث باسم الشرطة، تيلو كابليتس، إن وضع التخطيط لليوم الخميس يسري على الأول من مايو، وأضاف أن العدد النهائي سيتم تحديده وإعلانه بعد غد السبت.

وأوضح كابليتس أن من بين الـ5000 شرطي، العديد من قوات الدعم من ولايات أخرى ومن الشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى وحدات تقنية وأعضاء من الشرطة الجنائية وشرطة المرور ووحدات الاستطلاع.

وأضاف كابليتس أن الأول من مايو هذا العام يعد بالنسبة للشرطة تحديا من نوع خاص لأنه إلى جانب المظاهرة الكبيرة المعتادة للجماعات اليسارية والمقرر تنظيمها في منطقة كرويتسبرج في المساء، ستكون هناك مظاهرة أخرى لحركة التفكير الجانبي المناوئة لقيود كورونا بعد الظهر، بالإضافة إلى حظر التجول الليلي بسبب قانون الحماية من العدوى والذي يسري في الفترة بين الساعة العاشرة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا.

وتتوقع الشرطة مشاركة ما يصل إلى 10000 شخص في مسيرة اليسار، واليسار المتطرف التي تحمل اسم "مظاهرة بمناسبة أول مايو الثوري" والمقرر أن تبدأ في السادسة مساء.