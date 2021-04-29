كازاخستان تسجل 2883 حالة اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الخميس، ألفين و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 316 ألفا و965 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 2850 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 271 ألفا و289 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 42 ألفاً و526 شخصا، منهم أكثر من 14 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 760 في حالة حرجة.

وعلى صعيد اللقاحات المضادة للفيروس، أكدت السلطات الصحية أن أكثر من 825 ألف شخصا في كازاخستان تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات. فيما تعهد وزير الصحة ألكسي تسوي بزيادة عدد مراكز التطعيمات في بلاده خلال الفترة القادمة.