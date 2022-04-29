رئيس وزراء مالطا يعرب عن تقديره الشديد لمصر ودورها في العالم

أعرب رئيس وزراء مالطا د. روبرت أبيلا، عن تقديره الشديد لمصر ودورها في العالم أجمع، مؤكدًا أهمية مصر على الصعيديّن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير خالد أنيس، سفير مصر في مالطا، مع رئيس الوزراء المالطي الذي بدأ ولايته الثانية في منصبه كرئيس وزراء مالطا في 28 مارس الماضي، حيث نقل السفير تهنئة رئيس الجمهورية بتوليه المنصب مُجددًا.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السفير أنيس عبر عن تطلعه لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع مالطا في كافة المجالات.

وأشار إلى انعقاد أول جولة مشاورات فنية حول المياه بين الجانبين؛ فضلًا عن تكثيف السفارة لاجتماعاتها مع غرفة التجارة والصناعة المالطية، وشركة تريد مالطا الحكومية، وهيئة السياحة المالطية، وعدد من رجال الأعمال وشركات السياحة بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات والسياحة بين البلدين.

ومن جهته، أشار رئيس الوزراء إلى وجود فرص كبيرة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، في ضوء الوضع الاقتصادي الجيد لبلاده والفرص الكبيرة المتاحة لجذب الاستثمار الخارجي إلى مالطا.

وسلط السفير المصري الضوء خلال اللقاء على استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 في نوفمبر المقبل، مُعربًا عن تطلعه للمشاركة المالطية.

وتناول الجانبان آخر التطورات على الساحة الليبية، حيث استعرض السفير أنيس الموقف المصري من الأزمة الليبية وآخرها الجهود المصرية المُتصِلَة باستضافة اجتماع المسار الدستوري الليبي في القاهرة برعاية الأمم المتحدة، بين وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة.