دول البلطيق وبولندا تريد وجودا أقوى للناتو على أراضيها



دعت بولندا ودول البلطيق الثلاث إلى وجود أقوى لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على أراضيها، وذلك بعد محادثات في ريجا اليوم الجمعة، في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.



وتريد بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا الدفع باتجاه توفير حماية أكبر على طول الجناح الشرقي للحلف، المواجه لروسيا، وذلك خلال قمة الناتو المقررة في العاصمة الإسبانية مدريد أواخر حزيران/ يونيو المقبل. وقد اتفق على ذلك وزراء خارجية الدول الأربع في اجتماعهم اليوم في العاصمة اللاتفية.



وقال الوزير المضيف إدجارز رينكفيكس في بيان صدر عن وزارة الخارجية:"نريد تحقيق تواجد دائم لقوات الناتو في دول البلطيق وبولندا حتى يمكننا مواجهة أي تهديدات من روسيا وبيلاروس لحامية كل شبر من أراضينا".



وللدول الأربع، الأعضاء في الناتو والاتحاد الأوروبي، حدود مع روسيا أو حليفتها بيلاروس، أو مع الدولتين.



وناقش الوزراء الأربعة خلال الاجتماع أيضا احتمال تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا وأعربوا عن انحيازهم لصالح إرسال المزيد من شحنات الأسلحة إلى كييف.



كما اتفقوا على تعاون وثيق في قطاع الطاقة لإلغاء الاعتماد على الموارد الروسية، في أقرب وقت ممكن. كما دعوا إلى فرض عقوبات أشد صرامة ضد روسيا.



وينظر إلى دول البلطيق وبولندا باعتبارها من أقوى داعمي أوكرانيا.