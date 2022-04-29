ضبط 40 كيلو حشيش بحوزة شخص بالجيزة



ضبطت الأجهزة الأمنية 40 كيلو حشيش بحوزة شخص بالجيزة بقصد الإتجار.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة اتجار شخص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة - فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.



وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 40 كيلو، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.