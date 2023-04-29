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الخطيب يهنئ سيدات يد الأهلي ببطولة الدوري

علي البحيري
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 6:58 م | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 6:58 م

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، الأهلي على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة اليد وجهازهن الفني والإداري والطبي بعد الفوز بالدوري بجانب بطولة الكأس التي حققها الفريق قبل أيام.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبات وروحهن العالية والإصرار على المكسب والجمع بين البطولتين.

وقال إن هذا الانتصار يحمل الفريق مسئوليات أكبر فيما هو قادم، سواء على المستوى المحلي أو القاري، ولا بد من مضاعفة الجهد والاستعداد القوي للحفاظ على الصدارة وإسعاد جماهير الأهلي القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات في كافة الألعاب.


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