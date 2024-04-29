رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال رفع كفاءة محطات الوقود بمجمع الجراجات ببورسعيد

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، اليوم الإثنين، مجمع جراجات الشمالية بشارع بورسعيد، حيث تفقد أعمال رفع كفاءة محطات الوقود وانتظام العمل بالمجمع، وتنفيذ خطط الهيئة و"المركزية للشؤون الفنية" في الإصلاحات والصيانة داخليا بأيدي مهندسي وفنيين، وعمال الورش الفنية.



كما تفقد "الشرشابي"، في جولته اليوم، أعمال إعادة تشغيل سيارات يتم رفع كفاءتها من التخريد وضمها إلى أسطول سيارات ومعدات الهيئة، والتي تضمنت أتوبيس نقل الموظفين بعد رفع كفاءة الحالة الفنية من ميكانيكا وصيانة، ودكو وكهرباء، وتحسين المظهر العام، وإعادة تشغيله وإدخاله في أسطول الهيئة مرة أخرى لنقل موظفي وعمال المجمعات.

فيما وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، باستمرار العمل والمجهود المبذول مع الحفاظ على ما وصلت إليه الشئون الفنية من حالة فنية وكفاءه عالية في كل المهام المكلفين بها من خطط الإصلاحات والصيانة لكل أسطول الهيئة بكامل معداتها، وسياراتها بأنواعها كافة.

وتوجه بالشكر والتقدير لكل العاملين بالشئون الفنية وعلى رأسهم المهندسة ريحاب أباظة رئيس المركزية، على هذا المجهود في رفع اسم الهيئة عاليا.



