إيفو: المزيد من الشركات في ألمانيا ترغب في زيادة الأسعار

تشير خطط التسعير الحالية للشركات الألمانية إلى توقف مؤقت في تراجع التضخم.

فقد أعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية اليوم الاثنين في ميونخ ارتفاع مؤشره الشهري لتوقعات الأسعار على نحو طفيف بمقدار 8ر0 نقطة إلى 1ر15 نقطة في أبريل الجاري.

وقال الخبير لدى المعهد، زاشا مورله: "ليس من المرجح في الأشهر المقبلة أن يواصل معدل ​​التضخم الانخفاض، بل سيظل عند ما يزيد قليلا عن 2%".

ويعكس المؤشر بذلك ارتفاعا في التشكك لدى الشركات مما كان عليه الوضع قبل شهر، عندما انخفضت توقعات الأسعار إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2021. وقبل شهر قال رئيس قسم التطور الاقتصادي في المعهد تيمو فولميرسهويزر: "التضخم مستمر في الانخفاض ومن المرجح أن ينخفض ​​إلى ما دون 2% في الصيف".

وفي القطاعات الاستهلاكية، ارتفعت توقعات الأسعار بمقدار 2ر1 نقطة إلى 8ر25 نقطة. ومن المتوقع أن تزداد الأسعار على وجه الخصوص في قطاع المطاعم وتجارة التجزئة في مجال الألعاب، وبضائع الصيدليات. في المقابل تعتزم شركات أقل زيادة الأسعار في المواد الغذائية. والوضع مماثل بالنسبة لأصحاب الفنادق ومنظمي الرحلات السياحية.

وتنخفض الأسعار بشكل رئيسي في قطاع البناء، حيث يبلغ المؤشر حاليا سالب 7ر7 بعد سالب 7ر10 نقطة في مارس الماضي. وفي القطاع الصناعي انخفضت من 3ر6 إلى 6 نقاط.

ويتم حساب مؤشر توقعات الأسعار من خلال طرح نسبة الشركات التي ترغب في زيادة أسعارها من نسبة الشركات التي ترغب في خفضها. وتشير القيم الأعلى من صفر إلى أن المزيد من الشركات ترغب في زيادة الأسعار. ولا يعكس المؤشر قوة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.

وقد انخفض معدل التضخم في ألمانيا بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة. ويعتزم مكتب الإحصاء الاتحادي إعلان مؤشرات أولية بشأن تطورات أسعار المستهلك خلال أبريل الجاري في وقت لاحق اليوم.