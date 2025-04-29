ارتفاع أرباح دويتشه بورصه خلال الربع الأول

أعلنت شركة تشغيل البورصات الألمانية دويتشه بورصه اليوم الاثنين ارتفاع أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 9ر524 مليون يورو (4ر598 مليون دولار) مقابل 6ر497 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 5% سنويا.

وبلغت أرباح السهم الواحد 86ر2 يورو مقابل 70ر2 يورو خلال الربع الأول من العام الماضي.

وزادت إيرادات دويتشه بورصه خلال الربع الأول بنسبة 6% سنويا إلى 507ر1 مليار دولار مقابل 427ر1 مليار دولار في العام الماضي.

في الوقت نفسه بلغت نتائج أعمال الخزانة، التي تشمل بشكل رئيسي صافي دخل الفوائد ورسوم الهامش 4ر230 مليون يورو، مقابل 5ر261 مليون يورو في الربع الأول من العام الماضي.

وبلغ صافي الإيرادات الفصلية، دون احتساب نتائج أعمال الخزانة، 277ر1 مليار يورو، مقابل 166ر1 مليار يورو في العام الماضي.

وأبقت الشركة على توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل دون تغيير. ورغم ذلك يمكن أن تعدل الشركة توقعاتها إذا ظلت أحوال الأسواق المالية متقلبة وخارج التوقعات.