ملك المغرب يستقبل وزراء خارجية البلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل

استقبل ملك المغرب محمد السادس، في الرباط، الاثنين، وزراء الشئون الخارجية للبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل، كاراموكو جون ماري تراوري، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإقليمي لبوركينا فاسو، وعبد الله ديوب، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لمالي، وباكاري ياوو سانجاري، وزير الشئون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج بالحكومة الانتقالية للنيجر.

وخلال هذا الاستقبال، نقل وزراء خارجية التحالف إلى الملك المغربي امتنان رؤساء دولهم للاهتمام الدائم بمنطقة الساحل،والمبادرات الملكية من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة.

وأشاد الوزراء، بشكل خاص، بمبادرة العاهل المغربي لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مجددين انخراطهم التام والتزامهم من أجل تسريع تفعيلها.

وقدم الوزراء الثلاثة للملك محمد السادس وضعية تطور البناء المؤسساتي والعملي لتحالف دول الساحل، كإطار للاندماج والتنسيق بين هذه الدول الثلاث الأعضاء.