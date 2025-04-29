 أمير مرتضى: حاولنا الصلح مع ممدوح عباس وفشلنا - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 أبريل 2025 5:09 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

أمير مرتضى: حاولنا الصلح مع ممدوح عباس وفشلنا

مرتضى منصور - ارشيفية
مرتضى منصور - ارشيفية
الشروق
نشر في: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 3:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أبريل 2025 - 3:41 ص

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه حاول الصلح بين مجلس إدارة الزمالك الحالي مع مرتضى منصور.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "كنت أتوقع أني تركت شيئا سيقوده من يأتي بعدي لنقطة أفضل لأننا بنينا شيئا بالفعل".

وأضاف: "المجلس الجديد أتى ببرنامج انتخابي صدقته في البداية وكنت أتوسم فيهم الخير وما زلت أتوسمه".

وأكمل: "حاولنا الصلح بين مرتضى منصور وممدوح عباس وفشلنا، وبينما يعتبر عباس الداعم الرئيسي للمجلس الحالي إلا أن ما يقولونه ليس متسقا مع الواقع".

وأنهى: "لا يمكن أن يتراجع الزمالك للخلف مع كل مشكلة وكل تعثر، ويجب أن يدخلونا معهم في المعادلة حتى نساعدهم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك