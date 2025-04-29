أمير مرتضى: حاولنا الصلح مع ممدوح عباس وفشلنا

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه حاول الصلح بين مجلس إدارة الزمالك الحالي مع مرتضى منصور.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "كنت أتوقع أني تركت شيئا سيقوده من يأتي بعدي لنقطة أفضل لأننا بنينا شيئا بالفعل".

وأضاف: "المجلس الجديد أتى ببرنامج انتخابي صدقته في البداية وكنت أتوسم فيهم الخير وما زلت أتوسمه".

وأكمل: "حاولنا الصلح بين مرتضى منصور وممدوح عباس وفشلنا، وبينما يعتبر عباس الداعم الرئيسي للمجلس الحالي إلا أن ما يقولونه ليس متسقا مع الواقع".

وأنهى: "لا يمكن أن يتراجع الزمالك للخلف مع كل مشكلة وكل تعثر، ويجب أن يدخلونا معهم في المعادلة حتى نساعدهم".