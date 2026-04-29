 استطلاع: 53% من الأمريكيين يرون أن بلادهم تتجاهل مصالح الآخرين - بوابة الشروق
استطلاع: 53% من الأمريكيين يرون أن بلادهم تتجاهل مصالح الآخرين

أنقرة - الأناضول
نشر في: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 10:43 ص

أظهر استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة أن نسبة من يرون أن "السياسة الخارجية الأمريكية تتجاهل مصالح الدول الأخرى" بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق، بوصولها إلى 53 بالمئة.

وأجرى "مركز بيو للأبحاث"، ومقره الولايات المتحدة، الاستطلاع بين 23 و29 مارس الماضي بمشاركة أكثر من 3 آلاف و500 شخص، ونشر نتائجه عبر موقعه الإلكتروني، الثلاثاء.

وأجاب المشاركون في الاستطلاع على سؤال حول "مدى أخذ الولايات المتحدة مصالح الدول الأخرى في الاعتبار عند اتخاذ قرارات سياستها الخارجية".

وبحسب نتائج الاستطلاع، بلغت نسبة من يرون أن السياسة الخارجية الأمريكية تتجاهل مصالح الدول الأخرى 53 بالمئة، وهي المرة الأولى التي تصل فيها إلى هذا المستوى.

وبلغت هذه النسبة 27 بالمئة في عام 2023، خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن (2021-2025).

