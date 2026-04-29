ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ اندلاع حرب إيران

أكدت الرابطة الأمريكية للسيارات يوم الثلاثاء أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل عدم وجود أي أفق لاتفاق سلام.

ودفع الأمريكيون الثلاثاء متوسط سعر قدره18ر4 دولارات للجالون. وكانت الأسعار سجلت آخر مرة مستوى مرتفعا مماثلا قبل حوالي أربع سنوات، عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعند اندلاع الحرب مع إيران في أواخر فبراير، كان متوسط السعر 98ر2 دولار للجالون. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الأسعار بنحو 40%.

ويرتبط هذا الارتفاع أيضا بحصار إيران لمضيق هرمز وتوقف حركة الشحن عبره تقريبا.

وفي حين أن صادرات النفط من دول الخليج تتجه في المقام الأول إلى دول شرق آسيا مثل الصين واليابان، ارتفعت أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم.

وبالمقارنة مع دول أوروبية مثل ألمانيا، لا يزال الأمريكيون يدفعون مبالغ قليلة نسبيا عند محطات الوقود.

وبتحويل السعر الحالي للبنزين في الولايات المتحدة إلى اللترات واليورو، يبلغ حوالي94ر0 يورو للتر، مقارنة بأكثر من 2 يورو في محطات الوقود الألمانية.