الادعاء العام بألمانيا يرفع دعوى ضد رجل بتهمة الاعتداء جنسيا على أطفال أيتام بأفريقيا

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رفع الادعاء العام بمدينة أوسنابروك الألمانية دعوى ضد رجل ألماني (66 عاما) بتهمة الاعتداء جنسيا على أطفال أيتام في 41 حالة في دولة غربي أفريقيا.

ويتم اتهام الرجل بارتكاب جرائم بحق خمسة أطفال على الأقل في الفترة بين كانون ثان/يناير 2016 وشباط/فبراير 2018.

وبحسب بيانات صادرة اليوم الأربعاء، يشتبه أن أعمار الضحايا تتراوح بين عامين و12 عاما.

وتم العثور على مقاطع فيديو وصور لدى الرجل يشتبه أنها تعرض عملية الاعتداء الجنسي.

وبحسب البيانات، بدأ الرجل المنحدر من مدينة أوسنابروك غربي ألمانيا اتصالا مع دار أيتام عن طريق اتصالات خاصة.

وأوضح الادعاء العام في المدينة اليوم: "نجح الرجل في الحصول على إمكانية الوصول للأطفال هناك، وعلى الأرجح أيضا لأنه تم السماح له رسميا بالخروج في نزهة مع الأطفال".

وأضاف الادعاء أنه يجب أن تبت المحكمة الإقليمية بمدينة أوسنابروج حاليا في قبول الدعوى.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على الرجل في بعد وقت قصير من عودته إلى ألمانيا في شباط/فبراير الماضي، ويقبع منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي.

ولم يدل الرجل بأية أقوال عن الاتهام المنسوب إليه بالاعتداء الجنسي على أطفال في 41 حالة.

وإلى جانب التسجيلات للضحايا الأطفال الأفارقة،، تم العثور لدى الرجل أيضا على أكثر من 11 ألف ملف يحتوي على مواد إباحية لأطفال.