بلجيكا تسلم الأمن الروسي «داعشيا» قاتل في سوريا



تسلم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي جوا، اليوم الأربعاء، داعشيا روسيا هرب من سوريا إلى أوروبا، حيث ألقي القبض عليه في بلجيكا بموجب مذكرة بحث واعتقال روسية تلاحقه منذ 2014.

وأفاد بيان صدر عن جهاز الأمن الفدرالي الروسي ـ أوردته قناة "روسيا اليوم"ـ بأن "تنظيم عملية استلام المواطن الروسي أحمدوف إمام باشي، تم بإشرافه والتعاون مع النيابة العامة الروسية والمكتب الوطني المركزي للانتربول، ومصلحة إدارة السجون الفدرالية الروسية".

وأشارت المخابرات الروسية، إلى أن هذا الإرهابي كان ملاحقا دوليا، بموجب مذكرة بحث واعتقال روسية، وباعتباره من معتنقي الفكر التكفيري المتطرف، سافر أحمدوف عام 2014 إلى سوريا عبر الأراضي التركية، وهناك انضم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي وقاتل ضد الجيش السوري.

وأوضحت المخابرات "أنه عندما تزعزعت الأرض تحت أقدام "الدواعش"، هرب من سوريا إلى أوروبا وفي يونيو 2018، تم اعتقاله في بروكسل بموجب مذكرة بحث روسية".