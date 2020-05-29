«رينو»الفرنسية تعلن عن خطة لخفض التكاليف تضر بـ15 ألف وظيفة بمختلف أنحاء العالم

ذكرت شركة "رينو" الفرنسية للسيارات اليوم الجمعة أنه من المحتمل أن تتضرر 15 ألف وظيفة في مختلف أنحاء العالم بسبب خطة لخفض التكاليف بقيمة ملياري يورو (2ر2 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات.

والوظائف المتضررة تشمل حوالي 4600 وظيفة في فرنسا، طبقا لما ذكرته الشركة في بيان صحفي.

وتوظف الشركة حاليا حوالي 180 ألف شخص في 39 دولة.

وكانت الشركة قد سجلت صافي خسائر قيمتها 141 مليون يورو في وقت سابق من هذا العام، مقارنة بأرباح قيمتها 3ر3 مليار يورو في عام 2018، ومنذ ذلك الحين تشهد صناعة السيارات تراجع المبيعات بسبب وباء مرض كوفيد-19.