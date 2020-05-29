إسرائيل قد تعيد فرض قيود العزل العام بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية يوم الجمعة أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت في إسرائيل، وخاصة في المدارس، منذ بدأت الحكومة تخفيف القيود، ما قد يدفعها لإعادة فرض تلك القيود مرة أخرى إذا استمر معدل الإصابات في هذا الاتجاه.

وزادت حالات الإصابة الجديدة المسجلة 101 حالة يوم الجمعة مقابل أربع حالات سجلت يوم السبت الماضي، ويُنتظر أن يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالوزراء ومسؤولين كبار في قطاع الصحة يوم السبت لاتخاذ قرار إزاء إغلاق المدارس مرة أخرى لبعض المراحل التعليمية.

وقال مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان توف إن البعض لم يتخذوا قدرا كافيا من الحذر فيما يتعلق بممارسات التباعد الاجتماعي والنظافة العامة وارتداء الكمامات.

وأضاف في تصريحات للصحفيين أنه وعلى الرغم من أن عدد الفحوصات اليومية لم يتغير، إلا أن معدل الإصابات ارتفع بنسبة 1.5 في المئة مقابل 0.5 في المئة.

وقال إن الحكومة قد تعيد فرض القيود إذا استمرت الأعداد في الارتفاع. وتابع ”أتفهم أن هناك شكاوى من أننا نتبنى سياسة ثم نقوم بتغييرها بعد ذلك، لكن هذا هو ما يحدث في العالم بأسره“.

ورغم أنها فرضت قيودا في وقت مبكر من تفشي الفيروس مقارنة بمعظم الدول الأخرى إلا أن إسرائيل بدأت في تخفيف إجراءات العزل العام التي اتخذتها في منتصف أبريل نيسان بعد تباطؤ شهدته معدلات الإصابة.