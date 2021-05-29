سجلت المطربة مايا دياب، أغنية دويتو مع المطرب محمود الليثي، تحمل اسم "حطالي روج"، فهي تجربة جديدة ومختلفة لمايا دياب.

صاحب فكرة هذا الديو هو المنتج حمدي بدر، والأغنية من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي، ويتم تصوير الكليب حالياً في بيروت.

يذكر أن مايا دياب لديها أكثر من تجربة في تقديم أغاني الديو أشهرهم مع رامي عياش، زياد برجي، جيسون ديرولو، وكذلك الليثي الذي قدم من قبل مع بوسي أغنية " الو الو "، هذا بخلاف تقديم دويتوهات مع نجوم آخرين سواء في أعمال سينمائية أو أغاني منفردة.

على صعيد آخر.. تستعد مايا دياب لتقديم عدد من الأغاني مع أشهر الشعراء والملحنين في الوطن العربي، منهم عزيز الشافعي حيث سجلت مايا أغنية من كلماته وألحانه وسيتم تصويرها وطرحها قريباً.