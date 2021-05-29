أطباء ينظمون مسيرة إلى مقر منظمة الصحة بجنيف للمطالبة بمكافحة تغير المناخ

نظم أطباء مهتمون بمكافحة أضرار تدهور البيئة على الصحة العامة مسيرة إلى مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، لمطالبة السلطات الصحية بوضع التغير المناخي والتنوع البيئي على رأس أولوياتها.

وسار نشطاء يرتدون ملابس بيضاء من أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف، إلى مقر منظمة الصحة حيث استقبلهم تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، وماريا نيرا مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة في المنظمة.

وقال تيدروس خلال استقباله النشطاء خارج مبنى المنظمة "الوباء سينتهي لكن لا يوجد لقاح للتغير المناخي، علينا أن نتحرك الآن ونتضامن للوقاية والاستعداد قبل فوات الأوان"، وفقاً لوكالة رويترز.

ودعت البروفيسور، فاليري داكرومو، خبيرة الأمراض المعدية، المنظمة إلى أن تكون "القوة الدافعة والضامن للسياسات العامة التي تحترم صحة الجميع وتحافظ على حياتهم".