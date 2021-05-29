أحمد زكريا الشلق: كلما تعمقت في دراسة التاريخ كلما زاد حبي وتعلقي به

كشف المؤرخ الدكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، عن بدايات عمله بالتاريخ واهتمامه بدراسته، مؤكدا أنه لم يكن من بين اهتماماته اطلاقا الانشغال بالتاريخ أو التعمق في دراسته.

وأضاف "الشلق" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن أول ما لفت نظره واهتمامه لدراسة التاريخ كان خلال فترة دراسته بالثانوية، حيث كان معلم مادة التاريخ يدرس لهم المادة من خلال "المسرح المدرسي" وهو ما كان بمثابة النواة التي زرعت لديه الرغبة في هذا العلم.

وأوضح أن بعد تخرجه من كلية الأداب في عام 1972 وصدور قرار تعينه معيدا في قسم التاريخ بالكلية، وهو ما فرض عليه ضرورة التعمق في هذا العلم، ومع كل مرحلة كان يزداد شغفا وحبا في علم التاريخ وتعمقا فيه، وهو ما أكده قائلا: "كلما تعمقت في دراسة التاريخ كلما زاد حبه له".

وأشار إلى أن مصر بها الكثير من المؤرخين الكبار، بداية من رفاعة الطهطاوي صاحب أول كتاب تاريخ عربي.