محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية للإسكان المتميز

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال جولة تفقدية استكمال الأعمال الجارية بالتجمعين الأول والثاني والتي تضم 3120 وحدة سكنية داخل 125 عمارة سواء للوحدات النصف تشطيب أو التشطيب الكامل منها 36 عمارة بالتجمع الأول تم تسليم 864 وحدة سكنية بها للمنتفعين، و2136 وحدة سكنية بالتجمع الثاني جارٍ تسليم 600 وحدة منها للمنتفعين، وهو الذي توازى مع نهو 95% من أعمال المرافق العامة والبنية التحتية بالتجمعين الأول والثاني، ولاسيما الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي، فضلاً عن رصف المحور الأول بطول 1.5 كم، وبعرض 16 مترًا.



فيما يجري العمل في المحور الثاني بطول 2.5 كم، وبعرض 18 مترًا، بالإضافة إلى رصف الطرق الداخلية بين العمارات السكنية.



جاء ذلك في إطار متابعته المتواصلة للمشروعات السكنية والخدمية والبنية التحتية بحي اللوتس (الإسكان المتميز) للوقوف على معدلات الإنجاز، وخاصة أنه كان من المشروعات المتعثرة التي شهدت النور بعد 13 عامًا.



وخلال الجولة الميدانية التي رافقه فيها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب مسئولي الشركات والجهات المختصة وضع محافظ أسوان حجر الأساس لمسجد حي اللوتس والذى سيتم إنشاؤه خلال 3 أشهر على مساحة 1300 م2، وأيضاً مكتب بريد الحى على مساحة 150 م2 ليقدم كافة الخدمات البريدية والتعاملات المالية، وهو الذى يتواكب مع استكمال المواقع الخدمية لإنشاء مول أرضي وسوق به كافة السلع على مساحة 750 م2 يتضمن محلات تجارية وبرجولات وأعمدة ديكورية على طراز السوق السياحي القديم، ليعقب ذلك إنشاء مجمع مدارس وملعب خماسي.



ووجه محافظ أسوان إلى أهمية إنهاء تركيب المصاعد الكهربائية حتى نهاية يونيو المقبل، على أن يتم تأمين الأبواب الخارجية لها ، لحين التشغيل الفعلي من أجل الحفاظ على الأرواح وتوفير الحماية للساكنين، علاوة على البدء في تنفيذ الحل النهائي لزيادة تدفقات مياه الشرب لحى اللوتس من خلال إنشاء الخزان العلوى بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مساحة 3600 م2 وبتكلفة 100 مليون جنيه تشمل الخزان بطاقة 2500 م3/يوم ، ومد خط رئيسي للمياه بطول 1 كم وبقطر 450 مللي.



وكلف المحافظ الشركات المنفذة بضرورة رفع تراكمات "الرتش" والأتربة، مع استغلال المساحات البينية وسط العمارات في نشر المسطحات الخضراء والزراعات والأرصفة والتدبيش والبلدورات وبلاط الإنترلوك بلون موحد.



وأثناء استماعه لآراء ومقترحات وشكاوى المقيمين بحي اللوتس، طالب المحافظ منهم ضرورة تشكيل اتحاد عام للملاك والشاغلين لوضع منظومة متكاملة للحفاظ على المكتسبات التي شهدها الحي خلال الفترة الأخيرة من مرافق عامة وزراعات وغيرها، مع ضمان الصيانة الدورية، وهو الذي يتزامن بالتنسيق مع مديرية الأمن لتسيير دوريات راكبة من شرطة النجدة داخل الحى والمناطق المحيطة به.