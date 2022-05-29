الرئاسة الفلسطينية ترد على بينيت: القدس ليست للبيع والسلام لن يكون بأي ثمن

أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، التي ادعى فيها «أن القدس ستبقى مدينة موحدة»، أن مدينة القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، ستبقى العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، حسب قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.

وأضاف أبو ردينة، أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ما دامت إسرائيل تواصل حربها على شعبنا وأرضه ومقدساته، وتتعامل كدولة فوق القانون، وترفض قرارات الشرعية الدولية والاسس التي قامت عليها عملية السلام، ولا تلتزم بها.

وشدد على أن الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم يمر عبر تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكد أن «هذه التصريحات الإسرائيلية لن تعطي الشرعية للاحتلال على مدينة القدس، وأن الاحتلال إلى زوال»، مطالبا المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والكف عن التعامل بازدواجية.

وختم أبو ردينة بالقول، إن القدس بمقدساتها ليست للبيع، وأن السلام لن يكون بأي ثمن.